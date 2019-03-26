2019-03-26T20:30:19+03:00
Звезды

Воронежцам на 5 дней раньше официального старта в прокате покажут премьеру мультфильма «Мегащенки»

Внимание, розыгрыш: выиграй билеты в кино
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 марта в кинотеатре «Синема парк» на пять дней раньше официального старта в прокате, покажут премьеру мультфильма «Мегащенки» из популярного мультсериала «Щенячий патруль» (в широкий прокат фильм выйдет 4 апреля). В новом 44-минутный спецвыпуске отряд отважных щенят получает суперспособности после того, как загадочный метеорит приземляется в Бухте Приключений. Чтобы захватить власть в городе, мэр Хамдингер и его племянник устроят ловушку для Райдера и похитят метеорит. Щенкам предстоит объединиться и использовать свои новые способности, чтобы спасти положение.

До премьеры, в 12.00, в фойе кинотеатра детвору ждут конкурсы и розыгрыши, сеанс стартует в 12.30.

Билеты на всероссийскую премьеру можно купить. А можно выиграть в «Комсомолке» - подробности - на нашей странице в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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