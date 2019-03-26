Врачи онкодиспансера просят скорректировать маршруты воронежского транспорта

СЕГОДНЯ 19:17 2019-03-26T19:19:39+03:00

Корпус на Электросигнальной находится довольно далеко от остановки

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Руководство стационара Воронежского областного клинического онкодиспансера обратилось в мэрию с ходатайством о корректировке маршрутов общественного транспорта. Все ради удобства пациентов, которым нелегко добираться до корпуса на Электросигнальной.

Как говорят в областном департаменте здравоохранения, вопрос находится на рассмотрении. Подобная практика в Воронеже уже есть: некоторые автобусы съезжают с 9 Января на Машиностроителей к поликлинике №11, а потом возвращаются на прежний маршрут.

Для открытия стационара на 40 коек сначала отремонтировали здание, потом провели масштабное благоустройство прилегающей территории. В обновленных помещениях установили необходимое медицинское оборудование, обустроили места ожидания для родственников пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU