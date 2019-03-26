2019-03-26T19:12:40+03:00
Общество

Подражание - начало для чего-то нового: воронежский психолог об увлечении школьников слаймами

Татьяны Охрименко рассказала, в чем могут быть причины такого ажиотажа
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Слаймы невероятны популярны среди подростков.Слаймы невероятны популярны среди подростков.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Отошли те недавние времена, когда среди школьников главным хитом были спиннеры. Сегодня на пике популярности слаймы. Это такие штуки, напоминающие слизь. Еще их называют игрушкой-антистрессом. Почитать подробнее о новом увлечении подростков можно по ссылке. Тем временем мы спросили у воронежского психолога Татьяны Охрименко, в чем могут быть причины такого ажиотажа:

- Следовать трендам - это нормальное явление среди подростков. Таким образом мы начинаем свою идентификацию в обществе. То есть окружающим что-то интересно, и если ты следуешь, то ты как будто тоже становишься значимым. Твое мнение для них интересно. Для любого школьника очень важно знать модные вещи. Копирование - это не плохо. Часто оно бывает начальным этапом для создания чего-то нового. Это поиск самого себя, но сначала нужно оттолкнуться от чего-то. Вполне может быть, что-то приятное в руке успокаивает нервную систему. Для кого-то это кот, рука любимого человека, для кого-то - слайм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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