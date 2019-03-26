Подражание - начало для чего-то нового: воронежский психолог об увлечении школьников слаймами
Отошли те недавние времена, когда среди школьников главным хитом были спиннеры. Сегодня на пике популярности слаймы. Это такие штуки, напоминающие слизь. Еще их называют игрушкой-антистрессом. Почитать подробнее о новом увлечении подростков можно по ссылке. Тем временем мы спросили у воронежского психолога Татьяны Охрименко, в чем могут быть причины такого ажиотажа:
- Следовать трендам - это нормальное явление среди подростков. Таким образом мы начинаем свою идентификацию в обществе. То есть окружающим что-то интересно, и если ты следуешь, то ты как будто тоже становишься значимым. Твое мнение для них интересно. Для любого школьника очень важно знать модные вещи. Копирование - это не плохо. Часто оно бывает начальным этапом для создания чего-то нового. Это поиск самого себя, но сначала нужно оттолкнуться от чего-то. Вполне может быть, что-то приятное в руке успокаивает нервную систему. Для кого-то это кот, рука любимого человека, для кого-то - слайм.
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ИСТОЧНИК KP.RU