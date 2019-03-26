Лжебанкир увел у жительницы Воронежа 190 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:36 2019-03-26T18:36:42+03:00

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21 марта 35-летней жительнице Воронежа позвонил незнакомец с московского номера и представился сотрудником банка. Он рассказал, что службой безопасности банка был зафиксирован факт несанкционированного списания денежных средств с ее кредитной карты.

Интересно, что мошенник полностью назвал номер кредитной карты женщины, при этом он попросил продиктовать ему цифры на обратной стороне карты, якобы из соображений безопасности. Конечно, это была уловка.

- Телефонный номер был подменен злоумышленниками и совпал с номером указанным на кредитной карте. Учитывая это, женщина последовала инструкциям мошенников и сообщила им все необходимые сведения. В этот же день с ее счета было похищено 190 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас полиция разыскивает мошенника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU