2019-03-26T18:23:02+03:00
Происшествия

Почтальонка из Воронежской области отсудила 63 тысячи рублей у хозяина агрессивного алабая

Собака покусала ее за руку, плечо и даже голову
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудница почты села Семилуки (не путать с городом) получила травму, когда на нее напал алабай. В ноябре прошлого года 40-летняя женщина разносила конверты по улице Чапаева. Неожиданно на улицу вырвался огромный пес, который пролез через щели в заборе. Алабай бросился на женщину и начал рвать зубами ее руку, плечо и даже голову. В итоге медикам пришлось накладывать почтальону швы.

Женщина так и не дождалась компенсации от владельцев собаки и пошла в суд. Причиненные страдания она оценила в 100 тысяч рублей, затраты на лечение - примерно в 10 тысяч.

Как сообщили в Семилукском районном суде, требования удовлетворили частично. Владелец собаки упирал на то, что на его иждивении пятеро несовершеннолетних детей и еще один приемный. В итоге суд постановил выплатить 50 тысяч рублей морального вреда и еще 13 тысяч в качестве затрат на лечение и адвокатов.

СПРАВКА «КП»

Алабай, или среднеазиатская овчарка (еще одно название - туркменский волкодав), - одна из древнейших пород собак, появившаяся в Средней Азии. Традиционно использовалась для охранной и караульной службы. Взрослый пес весит более 50 килограммов, а рост в холке превышает 70 сантиметров. Щенки алабая стоят от 15 до 30 тысяч рублей, в зависимости от родословной.

- Алабай - это пастушья собака, - говорит начальник кинологического отдела колонии Александр Султанов. - Она отлично охраняет стада, территорию и вообще хорошо поддается дрессировке. И если ее обучить, то она вполне может выполнить свою боевую функцию. Однако в любом случае в тех семьях, где есть маленькие дети, содержать домашних животных нужно с предельной осторожностью. Ведь даже кошка может причинить вред младенцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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