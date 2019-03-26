2019-03-26T17:48:45+03:00
Общество

Прокуратура: воронежский городской Дворец культуры беззащитен перед пожаром

Суд обязал администрацию здания устранить все обнаруженные нарушения безопасности
Юрий КОЗЛОВ
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Коминтерновский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к городскому Дворцу культуры (бывший ДК Машиностроителей), располагающемуся на улице 9 Января, 108.

Поводом для иска стали итоги проверки надзорного ведомства, во время которой обнаружили много нарушений законов о пожарной безопасности. Во Дворце культуры нет системы вытяжной противодымной вентиляции, деревянные конструкции сценической конструкции не обработаны огнезащитными составами. А пути эвакуации сделаны из материалов, сомнительных с точки зрения пожарной безопасности.

Суд принял решение обязать администрацию городского Дворца культуры устранить все эти нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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