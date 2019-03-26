Прокуратура: воронежский городской Дворец культуры беззащитен перед пожаром
Коминтерновский районный суд рассмотрел иск прокуратуры к городскому Дворцу культуры (бывший ДК Машиностроителей), располагающемуся на улице 9 Января, 108.
Поводом для иска стали итоги проверки надзорного ведомства, во время которой обнаружили много нарушений законов о пожарной безопасности. Во Дворце культуры нет системы вытяжной противодымной вентиляции, деревянные конструкции сценической конструкции не обработаны огнезащитными составами. А пути эвакуации сделаны из материалов, сомнительных с точки зрения пожарной безопасности.
Суд принял решение обязать администрацию городского Дворца культуры устранить все эти нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU