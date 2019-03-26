Строители Нововоронежской АЭС-2 наконец получили долги по зарплате от московской компании
В областной прокуратуре рассказали, как продвинулось дело с задолженностью "Объединенной Энергостроительной Корпорации" перед строителями Нововоронежской АЭС-2. Напомним, в ведомстве выяснили, что в октябре-декабре 2018 года 59 работникам в день увольнения выдали не всю зарплату. Общая сумма долгов составила 5,85 миллионов рублей.
- Прокуратура города направила материалы проверки в следственный отдел по Нововоронежу для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. После прокурорской проверки акционерное общество полностью погасило задолженность перед уволенными работниками на вышеуказанную сумму, - сообщают в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU