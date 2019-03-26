2019-03-26T17:28:00+03:00
Общество

Строители Нововоронежской АЭС-2 наконец получили долги по зарплате от московской компании

Произошло это после вмешательства правоохранителей
Виктор ПАВЛОВ
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Станция есть. А зарплат до недавнего времени не было.Станция есть. А зарплат до недавнего времени не было.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В областной прокуратуре рассказали, как продвинулось дело с задолженностью "Объединенной Энергостроительной Корпорации" перед строителями Нововоронежской АЭС-2. Напомним, в ведомстве выяснили, что в октябре-декабре 2018 года 59 работникам в день увольнения выдали не всю зарплату. Общая сумма долгов составила 5,85 миллионов рублей.

- Прокуратура города направила материалы проверки в следственный отдел по Нововоронежу для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. После прокурорской проверки акционерное общество полностью погасило задолженность перед уволенными работниками на вышеуказанную сумму, - сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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