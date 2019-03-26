2019-03-26T17:37:44+03:00
Общество

В Книгу рекордов России попала воронежская собака, родившая 19 щенков

Это самая плодовитая собака породы Кане-корсо в нашей стране
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото с сайта Книги рекордов РоссииФото с сайта Книги рекордов России
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В Книгу рекордов России, в которую занесены самые выдающиеся рекорды наших соотечественников, попала самая плодовитая собака породы Кане-корсо в России. Да и только ли этой породы? Ведь Кимберли, а именно так зовут рекордсменку, может похвастать наибольшим количество родившихся в одном помете щенков. А живет вся эта радость в поселке Рамонь Воронежской области.

Рекорд датируется 19 января 2019 года - именно в этот день на свет появилось 19 очаровательных черных комочков. К сожалению, в первые сутки один щенок умер. Остальные же братья и сестры растут не по дням, а по часам, в чем вы можете убедиться, посмотрев наше видео.

- На вторые сутки после рождения щенков у нас началась каторга, - шутит хозяин Альберт Мухамедеев. Еще бы ведь только на одну кормежку у него уходит порядка двух часов! К слову, обычно собаки породы Кане-корсо рожают от трех до восьми щенят - а тут такое количество.

Помните фильм о 101 далматинце? Здесь этот фантастический сценарий стал реальностью. Хлопот хватает и без Стервеллы Де Виль. Зато улыбка не сходит с лица дочери Альберта - радость постоянно дарят пока еще неуклюжие щенята.

Кто точно не ждал такого прибавления в квартире, так это белоснежный кот, которому теперь нигде нет прохода. Малыши так и лезут играть с ним! Глядя на все происходящее, действительно начинаешь буквально понимать фразу «щенячий восторг».

Щенячьи радости.В Воронеже собака родила сразу 19 щенков! Видео с этими малышами - ваш антидепрессант на все случаи жизни

ИСТОЧНИК KP.RU

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