2019-03-26T17:14:07+03:00
Происшествия

Квартиру воронежца арестовали за долг в 6,6 миллиона рублей

В итоге он нашел средства на выплату
Виктор ПАВЛОВ
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6,6 миллиона рублей задолжал воронежец банку. После заседания суда приставы наложили арест на его квартиру площадью 112,5 кв. м и вынесли постановление о временном ограничении выезда за границу.

- Кроме того, за неисполнение требований в установленный законом срок вынесен исполнительский сбор в размере более 460 тысяч рублей, - сообщают в региональном УФССП.

В итоге гражданин обратился к судебному приставу с просьбой выдать квитанцию на оплату. Остановил его даже не арест квартиры, а запрет выезда. Дело в том, что ему предстояла заграничная командировка. В итоге мужчина и погасил долг, и оплатил исполнительский сбор.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО "КП"

Что придумывают горожане, просрочившие выплаты по кредиту, чтобы спрятать свое имущество? Как не купить автомобиль, на который наложен арест? На вопросы "Комсомолки" отвечала Оксана Литвинова, заместитель главного судебного пристава Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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