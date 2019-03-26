Лишенный прав водитель из Воронежской области вновь попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 16:56 2019-03-26T16:56:08+03:00

На этот раз его отправили в колонию-поселение

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Новоусманский район, видимо, идет на рекорд: местная прокуратура в 2019 году уже поддержала гособвинение в суде по 13 уголовным делам в отношении водителей, которые повторно сели за руль пьяными.

Десять водителей, после того как их поймали, отправились на обязательные работы. Еще двое - отделались условным лишением свободы. А вот один местный житель действительно отправился в места не столь отдаленные.

Попов И.В. уже не раз был судим за вождение в нетрезвом виде, его и прав-то уже лишили, а мужчина все равно раз за разом выпивался и садился за руль. Вот и в декабре 2018 года история повторилась. В итоге Новоусманский райсуд признал Попова виновным и отправил его на 6 месяцев в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU