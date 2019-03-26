Воронежские таможенники нашли в гречке сильнодействующие вещества

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-26T16:50:23+03:00

Один препарат замаскировали под другой. И добавили крупы

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Воронежские таможенники задержали необычную посылку из Беларуси. Житель Тамбовской области заказал в интернет-магазине две упаковки таблеток "Туранабол" - это сильнодействующее средство для набора мышечной массы. Упаковки препарата припрятали в пластиковую банку от другого средства - "Кленбутирол" - и вдобавок пересыпали гречневой крупой, чтобы создавался эффект россыпи таблеток.

- Данное ухищрение контрабандистам не помогло. Получателя задержали, - пояснил заместитель начальника Воронежской таможни по правоохранительной деятельности Александр Сарамков. - Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - "Незаконное перемещение сильнодействующих веществ через Государственную границу Российской Федерации".

ИСТОЧНИК KP.RU