Воронежские таможенники нашли в гречке сильнодействующие вещества
Воронежские таможенники задержали необычную посылку из Беларуси. Житель Тамбовской области заказал в интернет-магазине две упаковки таблеток "Туранабол" - это сильнодействующее средство для набора мышечной массы. Упаковки препарата припрятали в пластиковую банку от другого средства - "Кленбутирол" - и вдобавок пересыпали гречневой крупой, чтобы создавался эффект россыпи таблеток.
- Данное ухищрение контрабандистам не помогло. Получателя задержали, - пояснил заместитель начальника Воронежской таможни по правоохранительной деятельности Александр Сарамков. - Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - "Незаконное перемещение сильнодействующих веществ через Государственную границу Российской Федерации".
ИСТОЧНИК KP.RU