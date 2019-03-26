Ленинский район Воронежа сделают привлекательным для туристов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-26T16:48:29+03:00

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Власти Воронежа всерьез задумались над тем, как сделать Воронеж более привлекательным для туристов. Так, в Ленинском районе реализуются несколько объектов, способных заинтересовать не только гостей города, но и коренных воронежцев.

Например, летом откроется культурно-просветительский центр «Музей Петровских кораблей» в доме № 59 по улице Свободы.

На днях руководитель управы Ленинского района Сергей Корчевников провел рабочую встречу с представителями туристско-информационного центра Воронежа и общественными экспертами в области туризма. В ее рамках обсудили комплексный подход в благоустройстве улиц, привлечение местных предпринимателей, и оказание методической помощи авторам проектов.

- В ходе встречи коллеги осмотрели формирующиеся экспозиции, которые уже сейчас впечатляют своей реалистичностью и максимальной исторической достоверностью, - рассказали в управе Ленинского района. -

Кроме того энтузиасты создают здесь принципиально новые обзорные возможности для посетителей, используя современные компьютерные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU