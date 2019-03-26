Буйный любитель воронежского фастфуда угрожал охране пистолетом

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-26T16:19:22+03:00

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Буйный посетитель побудил продавца павильона быстрого питания вызвать группу быстрого реагирования. Мужчина матерился и угрожал. Охранник прибыл уже через четыре минуты. Как и предполагалось, конструктивного диалога не получилось. Пришлось вызывать дополнительный экипаж.

- Охранники попытались убедить мужчину покинуть торговую точку. В ответ на это он достал из кармана пистолет и передернул затвор, - рассказывают в охранной организации "Дельта". - В ту же секунду охранник применил против мужчины прием борьбы и обезоружил его, повалив на пол.

После этого на запястьях агрессора застегнули наручники. На место вызвали полицейских. Выяснилось, что мужчина угрожал пневматическим пистолетом, а не боевым. Оружие приобщили к делу.

ИСТОЧНИК KP.RU