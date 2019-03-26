Воронежские чиновники готовы потратить на благоустройство дворов 225 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-26T16:16:17+03:00

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Администрация Воронежа объявила аукцион на выполнение работ по программе «Формирование современной городской среды». В этом году в планах мэрии – благоустройство 74 дворов города. На эти цели в бюджете предусмотрены 225 миллиона рублей.

Подрядчика, предложившего самые выгодные условия, объявят 12 апреля.

– При планировании и проведении таких работ я ставлю перед профильными структурными подразделениями администрации задачу максимально учитывать пожелания граждан, соблюдать баланс между интересами всех категорий проживающих – тех, кто хочет больше озелененных территорий, тех, кому, в первую очередь, важны пешеходные дорожки, тех, кто считает приоритетным наличие парковочного пространства. Понятно, что не в каждом дворе по объективным причинам можно удовлетворить все пожелания – часто для этого просто не хватает площади, поэтому тем более важно, чтобы воронежцы были активно вовлечены в этот процесс, а также в контроль качества проводимых работ, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU