2019-03-26T16:05:22+03:00
Происшествия

Бывшему главе райцентра под Воронежем дали условный срок за попытку взять 900 тысяч рублей со строителей

По версии следствия, чиновник хотел получить эту сумму за то, что не будет мешать выплате денег по контракту
Юрий КОЗЛОВ
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Виктор Тройнин получил условный срок - два года.Виктор Тройнин получил условный срок - два года.Фото: с сайта voronezh.er.ru
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Во вторник, 26 марта, Хохольский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы администрации поселка Хохольский Виктора Тройнина.

По данным следствия, администрация поселка не торопилась расплачиваться со строителями, ремонтировавшими местные дороги. Долги достигли девяти миллионов рублей. Строительная компания подала иск в арбитражный суд. Тут-то и поступило предложение от Тройнина. Чиновник дал понять, что может подать апелляцию и затянуть выплату долгов. А может этого и не делать. Но только, если ему заплатят 900 тысяч рублей. В марте 2018 года при получении части суммы – 500 тысяч – Тройнина задержали.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы поселка Хохольский по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения». Виктору Тройнину грозило до шести лет лишения свободы.

- В итоге суд вынес приговор – два года условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, Тройнина обязали выплатить штраф – 40 тысяч рублей. В течение двух лет он будет лишен права работать в органах государственной власти и местного самоуправления, - рассказала Ирина Щербина, пресс-секретарь Хохольского районного суда. - Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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