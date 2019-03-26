2019-03-26T17:22:49+03:00
Общество

В Воронежской области высадили молодой лес на 100 гектарах

Посевные работы начались в четырех лесничествах
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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В лесничествах Воронежской области началась посевная кампания. С начала недели сеянцы сосны и других пород деревьев высадили на общей площади более 100 гектаров – в Давыдовском, Донском, Сомовском и Новохоперском лесничествах.

По планам лесхоза, в этом году на 1317 гектарах посадят лес с помощью сеянцев, еще на 386 гектарах – посевом семян. Больше всего нового леса появится в Давыдовском, Донском, Бутурлиновском и Пригородном лесничествах.

Наиболее активной посадочная кампания будет в весенний период. Осенью планируют дополнить посадки на участках, засеянных в предыдущие годы.

- Параллельно посадке в лесных питомниках выкапывают посадочный материал, а в селекционно-семеноводческом комплексе изымают сеянцы сосны из кассет, - рассказали в управлении лесхоза области. - Подготовленный материал поступает прямо к местам посадки или помещается в созданных зимой снеговых кучах, где сеянцы хранятся непродолжительное время, «ожидая своего часа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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