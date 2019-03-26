Воронежские полицейские сожгли героин, «синтетику» и прочую дрянь на 45 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-26T15:05:21+03:00

Гори-гори ясно, чтобы не погасло! Фото: кадр с видео

Также они уничтожили мобильники и ноутбуки преступников [видео]

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Воронежские полицейские устроили очередной грандиозный костер из наркотиков. На территории специального полигона они спалили 16,9 килограммов героина, 8 кг «соли», 847 мл гашиша, 63,5 кг марихуаны, 1313 кустов конопли и 650 граммов запрещенных анаболиков. На черном рынке вся эта гадость стоит около 45 миллионов рублей.

Кроме того, полицейские уничтожили мобильники, ноутбуки и другую технику, которую использовали преступники.

Вся уничтоженная дрянь когда-то была вещественным доказательством на судах, где вынесли 110 приговоров. После чего и была предана огню.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/699367" frameborder="0"></iframe> Сожгли наркотики и прочую гадость на 45 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU