2019-03-26T15:05:21+03:00
Происшествия

Воронежские полицейские сожгли героин, «синтетику» и прочую дрянь на 45 миллионов рублей

Также они уничтожили мобильники и ноутбуки преступников [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Гори-гори ясно, чтобы не погасло!Гори-гори ясно, чтобы не погасло!Фото: кадр с видео
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Воронежские полицейские устроили очередной грандиозный костер из наркотиков. На территории специального полигона они спалили 16,9 килограммов героина, 8 кг «соли», 847 мл гашиша, 63,5 кг марихуаны, 1313 кустов конопли и 650 граммов запрещенных анаболиков. На черном рынке вся эта гадость стоит около 45 миллионов рублей.

Кроме того, полицейские уничтожили мобильники, ноутбуки и другую технику, которую использовали преступники.

Вся уничтоженная дрянь когда-то была вещественным доказательством на судах, где вынесли 110 приговоров. После чего и была предана огню.

Сожгли наркотики и прочую гадость на 45 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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