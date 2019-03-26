Воронежские полицейские сожгли героин, «синтетику» и прочую дрянь на 45 миллионов рублей
Воронежские полицейские устроили очередной грандиозный костер из наркотиков. На территории специального полигона они спалили 16,9 килограммов героина, 8 кг «соли», 847 мл гашиша, 63,5 кг марихуаны, 1313 кустов конопли и 650 граммов запрещенных анаболиков. На черном рынке вся эта гадость стоит около 45 миллионов рублей.
Кроме того, полицейские уничтожили мобильники, ноутбуки и другую технику, которую использовали преступники.
Вся уничтоженная дрянь когда-то была вещественным доказательством на судах, где вынесли 110 приговоров. После чего и была предана огню.
Сожгли наркотики и прочую гадость на 45 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU