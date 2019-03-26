2019-03-26T15:03:23+03:00
Общество

Главный нарколог региона ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире радио "КП"

Ждем ваших звонков в этот четверг по номеру: 261-11-56
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Александр Орлов.Александр Орлов.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

28 марта главный нарколог Воронежской области Александр Орлов станет гостем передачи "Здоровый разговор" на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM).

Уже в этот четверг с 13.03 до 13.44 вы сможете задать специалисту любой интересующий вас вопрос.Телефон прямого эфира: 261-11-56. Также мы ждем ваши сообщения в WhatSapp по номеру: 8 (910) 04-02-733 и в комментариях под этим материалом.

Напомним, в январе 2018-го Александр Викторович уже приходил на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM). Тогда он рассказал о смертельной дозе спиртного и о том, что наука не разделяет алкоголизм на мужской и женский. Эфир программы доступен по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главный нарколог Воронежской области: «Самый длинный запой, который я видел, длился восемь месяцев» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские полицейские сожгли героин, «синтетику» и прочую дрянь на 45 миллионов рублей
В Воронежской области будут судить парня, напавшего на фельдшера
Воронежский автомобильный вор бегал от полиции почти четыре года
В Воронеже в подъезде многоэтажки обнаружили повешенного парня
Исторический корпус воронежского СХИ должны отремонтировать по гарантии
23 марта в Воронежском хореографическом училище состоялся День открытых дверей
Жители левого берега Воронежа жалуются на возвращение невыносимой вони
В Воронеже после масштабной аварии на Антонова-Овсеенко заставят снести все капитальные объекты, стоящие на трубах
На семь воронежских улиц потратят 38 миллионов рублей
Житель Воронежской области набросился на собутыльника с ножом
Объявлена новая дата перенесенного концерта Димы Билана в Воронеже
В Воронеже эвакуировали «Галерею Чижова»
Суд отправил директора воронежского «Книжного мира семьи» на пять лет в колонию
Воронежец, чтобы оформить кредит, отдал 60 тысяч рублей мошеннику
В конференции Малой академии наук Воронежа приняли участие белорусские школьники
В Воронеже водителя машины фотоконтроля платных парковок оштрафовали за неправильную парковку
На пожаре в Воронежской области серьезно пострадали пожилые супруги
В Воронежской области пропавшего мужчину нашли мертвым
Из загоревшейся в Воронежской области квартиры госпитализировали мужчину
Мама из Воронежа из-за банкротства компании чуть не лишилась пособия по уходу за ребенком