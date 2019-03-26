Главный нарколог региона ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире радио "КП"

СЕГОДНЯ 14:59 2019-03-26T15:03:23+03:00

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28 марта главный нарколог Воронежской области Александр Орлов станет гостем передачи "Здоровый разговор" на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM).

Уже в этот четверг с 13.03 до 13.44 вы сможете задать специалисту любой интересующий вас вопрос.Телефон прямого эфира: 261-11-56. Также мы ждем ваши сообщения в WhatSapp по номеру: 8 (910) 04-02-733 и в комментариях под этим материалом.

Напомним, в январе 2018-го Александр Викторович уже приходил на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM). Тогда он рассказал о смертельной дозе спиртного и о том, что наука не разделяет алкоголизм на мужской и женский. Эфир программы доступен по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU