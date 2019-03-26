В Воронежской области будут судить парня, напавшего на фельдшера
Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Борисоглебска. В январе этот парень, находясь у частного дома, зачем-то ударил фельдшера скорой помощи. Медработник приехал на вызов.
Молодой человек несколько раз ударил мужчину руками в область головы и правого плечевого сустава. Вред, нанесенный здоровью фельдшера, впоследствии оценили как легкий.
- На предварительном следствии парень признал вину. Его вина также подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.
ИСТОЧНИК KP.RU