2019-03-26T15:02:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить парня, напавшего на фельдшера

Медработника несколько раз ударили по голове
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Борисоглебска. В январе этот парень, находясь у частного дома, зачем-то ударил фельдшера скорой помощи. Медработник приехал на вызов.

Молодой человек несколько раз ударил мужчину руками в область головы и правого плечевого сустава. Вред, нанесенный здоровью фельдшера, впоследствии оценили как легкий.

- На предварительном следствии парень признал вину. Его вина также подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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