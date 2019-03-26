Воронежский автомобильный вор бегал от полиции почти четыре года

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-26T14:27:06+03:00

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Эта история началась в далеком 2015 году. Житель Воронежа бродил по проспекту Патриотов и заметил ВАЗовскую "семерку", которая очень уж хорошо стояла. Хорошо - для нашего героя, а не для владельца.

Мужчина взял отвертку, вскрыл дверь, забрался в салон, завел двигатель и укатил. Позже машину оставил во дворе у знакомого, потихоньку разобрал и распродал. Деньги успел потратить.

Воронежские полицейские тогда не смогли выйти на след вора. Но спустя три с половиной года пришли вести из соседней Саратовской области. 42-летнего мужчину задержали за другое преступление. За кражу автомобиля ему грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU