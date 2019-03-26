В Воронеже в подъезде многоэтажки обнаружили повешенного парня

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-26T14:25:12+03:00

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23 марта в подъезде одного из домов на Московском проспекте был найден повешенным молодой человек. По факту смерти 22-летнего парня следователями проводится доследственная проверка. Проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU