Исторический корпус воронежского СХИ должны отремонтировать по гарантии

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-26T13:58:33+03:00

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На прошлой неделе общественники забили тревогу: с профессорского корпуса СХИ, отремонтированного совсем недавно, уже осыпалась штукатурка. На работы потратили 110 миллионов рублей. Ситуацию прокомментировал Владимир Перцев, глава регионального управления по охране объектов культурного наследия.

- Гарантийный срок никем не отменялся. Владельцы здания должны потребовать от подрядчика восстановления разрушенных элементов. Мы продолжаем следить за ситуацией. Подчеркну, что на объектах культурного наследия могут работать только организации, получившие специальную лицензию министерства культуры. Этот документ доказывает, что они являются профессионалами. Но на деле получается обратное.

Владимир Перцев.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Владимир Перцев также сообщил, что власти региона рассматривают варианты реконструкции усадьбы Башкирцева в Семилуках. Кроме того, он рассказал подробности проекта по консервации Ротонды.

ИСТОЧНИК KP.RU