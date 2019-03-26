23 марта в Воронежском хореографическом училище состоялся День открытых дверей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-26T13:16:29+03:00

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С 9 до 18 часов училище мог посетить каждый, желающий познакомиться с тем, чему и как обучают детей в этом уникальном учебном заведении. Ведь такого рода учреждений по всей стране всего лишь 8.

Как всегда, было многолюдно. Искусство танца становится всё более популярным, да и репутация воронежского училища довольно высока. Его учащиеся достойно представляют школу на таких авторитетных конкурсах как «Русский балет», «Арабеск», других международных смотрах. А выпускники успешно работают во многих театрах страны, включая Большой, Мариинский, Михайловский, имени Станиславского и Немировича-Данченко, в труппах Бориса Эйфмана и Вячеслава Гордеева, ансамблях имени И.Моисеева, «Берёзка», имени Александрова, театре танца «Гжель» и других прославленных коллективах.

В течение всего дня в училище царила праздничная атмосфера. Гости общались с педагогами, наблюдали занятия в классах, знакомились со специально сформированной к этому дню фотоэкспозицией. А в завершение их вниманию были предложены концерты с участием всех возрастных групп училища, включая малышей, занимающихся в хореографическом центре «Антре».

Ирина Калинина

ИСТОЧНИК KP.RU