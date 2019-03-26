Жители левого берега Воронежа жалуются на возвращение невыносимой вони

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-26T13:10:36+03:00

По словам горожан, неприятный запах держится уже три дня

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- Левый берег, набережная Авиастроителей, вонь невозможная, через закрытые окна воняет, дышать в квартире нечем, а что летом будет? - пожаловалась в социальных сетях 25 марта Галина Болдырева.

Другой житель Левого берега Алексей Смирнов рассказал, что неприятный запах держится уже третий день подряд.

- Раньше было стабильно раз в неделю, сейчас дышать нечем каждый день. Днем еще не так сильно, а после захода солнца всю ночь дикая фекальная вонь, - отмечает мужчина.

Стоит сказать, что на неприятный запах в последние дни в социальных сетях жалуются жители именно левого берега Воронежа.

В январе мы уже сообщали, что тогда причиной возвращения вони в Воронеж стала ошибка в расчетах на очистных сооружениях. Быть может, такая ошибка повторилась вновь?

Напомним, что в 2019 году на Левобережных очистных сооружениях (ЛОС) будет построен цех обезвоживания осадка. Это позволит сократить площадь иловых карт с 20 га до 0,2 га, что в свою очередь, положительно отразится на экологической обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU