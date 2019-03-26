2019-03-26T13:10:36+03:00
Общество

Жители левого берега Воронежа жалуются на возвращение невыносимой вони

По словам горожан, неприятный запах держится уже три дня
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Левый берег, набережная Авиастроителей, вонь невозможная, через закрытые окна воняет, дышать в квартире нечем, а что летом будет? - пожаловалась в социальных сетях 25 марта Галина Болдырева.

Другой житель Левого берега Алексей Смирнов рассказал, что неприятный запах держится уже третий день подряд.

- Раньше было стабильно раз в неделю, сейчас дышать нечем каждый день. Днем еще не так сильно, а после захода солнца всю ночь дикая фекальная вонь, - отмечает мужчина.

Стоит сказать, что на неприятный запах в последние дни в социальных сетях жалуются жители именно левого берега Воронежа.

В январе мы уже сообщали, что тогда причиной возвращения вони в Воронеж стала ошибка в расчетах на очистных сооружениях. Быть может, такая ошибка повторилась вновь?

Напомним, что в 2019 году на Левобережных очистных сооружениях (ЛОС) будет построен цех обезвоживания осадка. Это позволит сократить площадь иловых карт с 20 га до 0,2 га, что в свою очередь, положительно отразится на экологической обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские полицейские сожгли героин, «синтетику» и прочую дрянь на 45 миллионов рублей
Главный нарколог региона ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире радио "КП"
В Воронежской области будут судить парня, напавшего на фельдшера
Воронежский автомобильный вор бегал от полиции почти четыре года
В Воронеже в подъезде многоэтажки обнаружили повешенного парня
Исторический корпус воронежского СХИ должны отремонтировать по гарантии
23 марта в Воронежском хореографическом училище состоялся День открытых дверей
В Воронеже после масштабной аварии на Антонова-Овсеенко заставят снести все капитальные объекты, стоящие на трубах
На семь воронежских улиц потратят 38 миллионов рублей
Житель Воронежской области набросился на собутыльника с ножом
Объявлена новая дата перенесенного концерта Димы Билана в Воронеже
В Воронеже эвакуировали «Галерею Чижова»
Суд отправил директора воронежского «Книжного мира семьи» на пять лет в колонию
Воронежец, чтобы оформить кредит, отдал 60 тысяч рублей мошеннику
В конференции Малой академии наук Воронежа приняли участие белорусские школьники
В Воронеже водителя машины фотоконтроля платных парковок оштрафовали за неправильную парковку
На пожаре в Воронежской области серьезно пострадали пожилые супруги
В Воронежской области пропавшего мужчину нашли мертвым
Из загоревшейся в Воронежской области квартиры госпитализировали мужчину
Мама из Воронежа из-за банкротства компании чуть не лишилась пособия по уходу за ребенком