В Воронеже после масштабной аварии на Антонова-Овсеенко заставят снести все капитальные объекты, стоящие на трубах

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-26T13:02:25+03:00

Видимо, после ЧП, оставившего без воды тысячи горожан, проверка действительно будет достаточно жесткой

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После аварии на водопроводе, расположенном на улице Антонова-Овсеенко, специалисты «РВК-Воронеж» проведут дополнительное обследование охранных зон магистральных водоводов и коллекторов в поиске самовольных построек.

Напомним, расположенный у авторынка кирпичный забор и складированные за ним бетонные элементы, замедлили ремонтные работ. По словам специалистов, 20 марта на их разбор даже с применением спецтехники потребовалось порядка 3,5 часов.

- В соответствии с действующим законодательством охранная зона магистральных водоводов и коллекторов составляет по 10 метров в обе стороны от трубы. Зачастую специалисты выявляют факты, когда объект возведен, согласно нормам и правилам, а в охранную зону попадает лишь его часть, например, крыльцо или входная группа, - отметили в «РВК-Воронеж».

По словам представителей предприятия, чтобы начать работы по устранению утечки на водоводе на пересечения улиц Димитрова и Волгоградской понадобился почти год. Камера была засыпана строительным мусором и пробита забором. На месте повреждения сети уже образовался провал. Только по решению суда удалось обязать собственника демонтировать постройку.

Теперь по каждому подобному факту будут направлены предписания о добровольном сносе объектов. На данный момент у «РВК-Воронеж» есть решения суда по признанию двух фактов самовольного строительства на сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU