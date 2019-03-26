На семь воронежских улиц потратят 38 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-26T12:51:16+03:00

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На портале госзакупок появилось извещение о проведении торгов на ремонт семи городских улиц. Максимальная цена контракта - 38,3 миллиона рублей.

Список улиц следующий: Ржевская (от Димитрова до строения 29А), Багратиона, Казакова (от д. №1 до Красовского), Нагорная, пер. Снежный, Возрождения (от Серпуховской до Аксакова), проезд вдоль Димитрова (от Полтавской до Севастопольской).

Заявки от подрядчиков принимают до 8 апреля. Работы предстоит выполнить до 31 августа. Подрядчикам предстоит не только заменить асфальт на проезжей части, но и привести в порядок тротуары, установить дорожные знаки, обновить разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU