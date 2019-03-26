2019-03-26T12:42:28+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области набросился на собутыльника с ножом

Подозреваемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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23 марта двое жителей Лискинского района решили как следует выпить. Увы, истории с таким началом нередко заканчиваются самым трагичным образом. Этот случай - не исключение. 40-летний хозяин дома и 51-летний гость повздорили. Последний схватился за нож...

Тело хозяина нашли в тот же день. Как сообщают в СУ СКР, было возбуждено дело по статье "Убийство". Подозреваемый недолго скрывался от следствия. Мужчину задержали, он признался в содеянном. Рассматривается вопрос о заключении под стражу. Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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