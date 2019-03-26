2019-03-26T12:30:22+03:00
Общество

Объявлена новая дата перенесенного концерта Димы Билана в Воронеже

Выступление состоится в ноябре
Олег ИВАНОВ
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Концерт отменили из-за двойного перелома ноги у артиста и операцииКонцерт отменили из-за двойного перелома ноги у артиста и операцииФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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12 марта в Воронеже должен был выступить Дима Билан. Однако концерт не состоялся. В сообществе тура объявили о переносе гастролей шоу «Планета Билан» на осень 2019-го - из-за двойного перелома ноги у артиста и операции. И вот объявлена новая дата концерта: выступление в нашем городе состоится 15 ноября 2019 года.

- Все приобретенные ранее билеты действительны на новые даты и не требуют обмена на новые! - сообщили в группе воронежского концертного зала Event-Hall .

ИСТОЧНИК KP.RU

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