Объявлена новая дата перенесенного концерта Димы Билана в Воронеже
Выступление состоится в ноябре
Концерт отменили из-за двойного перелома ноги у артиста и операцииФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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12 марта в Воронеже должен был выступить Дима Билан. Однако концерт не состоялся. В сообществе тура объявили о переносе гастролей шоу «Планета Билан» на осень 2019-го - из-за двойного перелома ноги у артиста и операции. И вот объявлена новая дата концерта: выступление в нашем городе состоится 15 ноября 2019 года.
- Все приобретенные ранее билеты действительны на новые даты и не требуют обмена на новые! - сообщили в группе воронежского концертного зала Event-Hall .
ИСТОЧНИК KP.RU