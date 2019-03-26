2019-03-26T14:29:59+03:00
Происшествия

В Воронеже эвакуировали «Галерею Чижова»

Сотрудники торгового центра только недавно вернулись на рабочие места
Олег КУЗНЕЦОВ
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Cкоро "Галерею Чижова" снова откроют.Cкоро "Галерею Чижова" снова откроют.Фото: gallery-chizhov.ru
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ТЦ «Галерея Чижова» во вторник, 26 марта, открылась с опозданием. Дело в том, что около шести утра в торговый центр позвонил очередной телефонный шутник и сказал, что здание заминировано.

Несмотря на то, что сообщивший об очередной бомбе явно был нетрезв, и почти на 100 процентов было понятно, что это всего лишь очередной хулиган, подстраховаться все-таки решили – всякое бывает. Кинологи тщательно обследовали торговый центр. Бомбу, понятное дело, не нашли.

Сотрудники торгового центра лишь около 11.40 – 11.45 попали на рабочие места, затем впустили и посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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