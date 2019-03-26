В Воронеже водителя машины фотоконтроля платных парковок оштрафовали за неправильную парковку

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-26T10:51:53+03:00

По словам очевидцев, водитель оставил так свой автомобиль примерно на час Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Не зря воронежцы жаловались, что машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают правила дорожного движения. На днях за свою безответственность поплатился работник, который на улице Космонавтов развернулся через две сплошные. Теперь же заплатить тысячу рублей придется и его коллеге.

9 марта примерно в 11.00 на тротуаре у дома №8 по улице Пушкинской горожане сфотографировали «Фольксваген Поло» в том же «служебном» окрасе. Оказалось, что за рулем автомобиля был 23-летний местный житель . Правда, так и остается непонятным: почему он нарушил правила парковки? Неужели решил сэкономить на стоянке?

- Полицейские напоминают, что перейдя на сайт ГИБДД можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. Если изложенные факты найдут свое подтверждение, то после проведения проверки все нарушители будут привлечены к административной ответственности, - напоминают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU