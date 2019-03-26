Из загоревшейся в Воронежской области квартиры госпитализировали мужчину

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-26T09:53:08+03:00

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Жители села Новая Усмань 25 марта примерно в 20.42 заметили, что в доме №250 на улице Ленина начался пожар. На место ЧП тут же выехали три пожарные машины. Десять спасателей боролись с огнем в многоэтажке. В однокомнатной квартире огонь быстро охватил домашние вещи и мебель. Потушить пламя удалось в 21.00.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, во время пожара пострадал мужчина - это был 29 летний сын хозяйки. Он был госпитализирован в Новоусманскую районную больницу с отравлением продуктами горения. Причина возникновения пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU