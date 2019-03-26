2019-03-26T09:37:34+03:00
Общество

Мама из Воронежа из-за банкротства компании чуть не лишилась пособия по уходу за ребенком

Выплаты она не получала с июля
Олег ИВАНОВ
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Для молодой мамы из Воронежа декретный отпуск стал настоящим испытанием: компания, в которой она работала, с июля перестала выплачивать пособие по уходу за ребенком. Сначала руководство объясняло задержку выплат тем, что счета фирмы заблокированы. А уже после того, как их разблокировали - там попросту уже не было денег.

В декабре жительница Воронежа обратилась в региональный аппарат уполномоченного по правам человека. Омбудсмен же обратилась с запросом в районную прокуратуру.

- В адрес руководства ООО «ТД Морозко» было внесено представление об устранении выявленных нарушений, - говорится на сайте омбудсмена.

Вместе с тем Арбитражный суд Воронежской области признал организацию несостоятельной - то есть банкротом. Введена процедура наблюдения. В этом случае вопрос выплат женщине должен перейти в компетенцию Фонда социального страхования.

1 февраля было принято решение о назначении и выплате заявителю ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В настоящее время задолженность перед полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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