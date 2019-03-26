2019-03-26T08:32:54+03:00
Общество

В Воронеже быстрее всего по России дешевеют комнаты в коммуналках

Однако их ценник по-прежнему остается выше, чем в некоторых других городах
Олег ИВАНОВ
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За год средняя стоимость жилых комнат в России снизилась более чем на три процента. К февралю она составила 768 тысяч рублей. Но интересно другое: максимальное падение цен за тот же период отмечено в Воронеже. В нашем городе комнаты подешевели на восемь процентов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Domofond.

Комнату в коммунальной квартире в Воронеже в среднем можно купить за 599 тысяч рублей. По крайней мере, именно такая цена установилась к февралю. При этом нельзя сказать, что такая жилплощадь у нас дешевая. В тех же Кургане, Кирове, Вологде, Брянске или Магнитогорске — за комнаты просят в среднем от 450 тысяч до 490 тысяч рублей.

Интересно, что в Санкт-Петербурге и Москве наблюдается противоположная тенденция. Там цены на комнаты наоборот растут на 14% (до 1,8 миллиона) и на 9% соответственно (до 3,4 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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