2019-03-26T07:01:09+03:00
Общество

В Воронеже обрушился балкон старого жилого дома

Фотографиями с места ЧП поделились в соцсети местные жители
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Максим Ткачёв.Фото: Максим Ткачёв.
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В Воронеже обрушился балкон жилого дома. ЧП случилось в Коминтерновском районе. Фотографиями последствий местные жители поделились в популярной группе в соцсети.

- Вот такие дома с падающими балконами на улице Краснодонской на пересечении с улицей 9 Января, - подписал снимки автор.

По словам горожан, инцидент произошел в ночь на 25 марта. Ограждение, скорее всего сделанное самими жильцами, рухнуло на тротуар. Не исключено, что разрушение продолжится и дальше.

В комментариях воронежцы отметили, что детали от этих балконов отваливаются уже не первый раз, поэтому все стараются обходить его стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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