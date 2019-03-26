В Воронеже обрушился балкон старого жилого дома
Фотографиями с места ЧП поделились в соцсети местные жители
Фото: Максим Ткачёв.
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В Воронеже обрушился балкон жилого дома. ЧП случилось в Коминтерновском районе. Фотографиями последствий местные жители поделились в популярной группе в соцсети.
- Вот такие дома с падающими балконами на улице Краснодонской на пересечении с улицей 9 Января, - подписал снимки автор.
По словам горожан, инцидент произошел в ночь на 25 марта. Ограждение, скорее всего сделанное самими жильцами, рухнуло на тротуар. Не исключено, что разрушение продолжится и дальше.
В комментариях воронежцы отметили, что детали от этих балконов отваливаются уже не первый раз, поэтому все стараются обходить его стороной.
ИСТОЧНИК KP.RU