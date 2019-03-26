СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-26T06:01:14+03:00

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Воронежец устроил жаркие танцы под мокрым снегом в центре города. Веселого мужчину заметили возле Воронежского госуниверситета. Его не смущали ни зрители, ни непогода. Видео местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.

Сложно сказать, в каком стиле танцует горожанин. Сначала он имитирует игру на скрипке, потом даже исполняет некоторые элементы хип-хопа. В комментариях местные жители даже назвали его хореографию авторской и решили. что мужчина собрался на новый сезон шоу «Танцы».

- Воронеж - город куража, не забывайте, - пошутили горожане.

А как вам такое исполнение?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/699242" frameborder="0"></iframe> Танцы в Воронеже.Автор: Максим Федосов.

ИСТОЧНИК KP.RU