Воронежец устроил жаркие танцы под мокрым снегом
Воронежец устроил жаркие танцы под мокрым снегом в центре города. Веселого мужчину заметили возле Воронежского госуниверситета. Его не смущали ни зрители, ни непогода. Видео местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.
Сложно сказать, в каком стиле танцует горожанин. Сначала он имитирует игру на скрипке, потом даже исполняет некоторые элементы хип-хопа. В комментариях местные жители даже назвали его хореографию авторской и решили. что мужчина собрался на новый сезон шоу «Танцы».
- Воронеж - город куража, не забывайте, - пошутили горожане.
А как вам такое исполнение?
Танцы в Воронеже.Автор: Максим Федосов.
ИСТОЧНИК KP.RU