2019-03-25T20:01:06+03:00
Общество

В Воронежской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ликвидируют более 63 тыс. м2 аварийного жилья

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Этапы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» обсудили на заседании Совета законодателей ЦФО при полпреде Президента РФ, которое состоялось 22 марта в Брянске.

В ходе мероприятия, в котором принял участие председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетёсов, участники рассмотрели опыт работы ряда регионов в рамках нацпроекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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