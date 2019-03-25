В Воронежской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ликвидируют более 63 тыс. м2 аварийного жилья
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Этапы реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» обсудили на заседании Совета законодателей ЦФО при полпреде Президента РФ, которое состоялось 22 марта в Брянске.
В ходе мероприятия, в котором принял участие председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетёсов, участники рассмотрели опыт работы ряда регионов в рамках нацпроекта.
ИСТОЧНИК KP.RU