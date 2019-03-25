2019-03-25T19:29:35+03:00
Происшествия

В Воронежской области замглавы села «заработал» уголовное дело за то, что покрывал водителя-пьяницу

Он вносил в табель сведения о том, что мужчина отбывал обязательные работы, хотя тот в это время уехал на заработки в Москву
Юрий КОЗЛОВ
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Чиновник за покровительство любителя пьяной езды может сесть в тюрьму.Чиновник за покровительство любителя пьяной езды может сесть в тюрьму.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Верхнемамонского района, а также местного УФСБ раскрыли преступные действия заместителя главы администрации Верхнего Мамона. Чиновник покрывал водителя-пьяницу, осужденного на 300 часов обязательных работ. Он должен был трудиться в Верхнем Мамоне. На самом деле пьяница-рецидивист укатил на заработки в Москву и другие районы области. Замглавы, однако, исправно вносил в табель сведения о том, что мужчина якобы работал именно в Верхнем Мамоне под его чутким контролем.

В итоге сотрудники Павловского межрайонного следственного отдела СКР по Воронежской области возбудили в отношении заместителя главы администрации Верхнемамонского сельского поселения уголовное дело. Причем сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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