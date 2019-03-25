В Воронежской области экс-начальник отдела полиции отправится в колонию за три аферы и «подставу» родственника

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-25T17:45:33+03:00

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Экс-начальник следственного отдела полиции сам попал в после зрения следователей за три аферы. Первую он провернул в феврале 2017 года. Руководитель забрал себе изъятые по делу антикварные часы, монеты и столовые приборы на 869 тысяч рублей. Сделал он это, подстраховавшись липовыми бумагами о том, что якобы все эти вещи были возвращены их владельцам.

В ноябре 2017 года начальник на личном автомобиле врезался в два припаркованных на обочине машине. А потом, показав «корочку», убедил инспектора ДПС написать, что за рулем во время аварии был его родственник.

По версии следствия, в январе 2018 года начальник еще и продал задержанный грузовик с вышкой за 353 тысячи рублей своему знакомому. А в феврале прошлого года руководитель убедил наркомана, что за 50 тысяч рублей добьется того, чтобы его не лишали водительских прав. На этой афере он и попался.

Теперь уже экс-начальника признали виновным по трем статьям УК: за хищение чужого имущества, подстрекательство к служебному подлогу и покушение на мошенничество. И приговорили его к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор он может обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU