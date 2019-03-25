В Воронеже временно отменили продажу авиабилетов в Грузию

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-25T17:21:12+03:00

Когда теперь будут полеты в Тбилиси, неясно. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В понедельник, 25 марта, воронежцы, желавшие забронировать билеты на полет в Грузию из аэропорта столицы Черноземья, узнали, что их сейчас не продают. Причем люди утверждают, что еще два дня назад их можно было купить.

В пресс-службе аэропорта «Воронеж» подтвердили, что продажу авиабилетов в столицу Грузии Тбилиси приостановили. Сделали это, потому что «Грузинские авиалинии», обслуживающие рейс, «вносят обновления в своей системе». То есть, поменяется расписание. Как только его утвердят в обновленном виде, билеты снова начнут продавать.

В воронежском аэропорту сообщили, что представители «Грузинских авиалиний» пообещали сделать все это в течение двух-трех дней. А значит, уже в пятницу, 29 марта, билеты снова могут поступить в продажу.

Ранее в аэропорту анонсировали полеты в Тбилиси с 1 апреля по 25 октября по понедельникам и пятницам. Затем начало рейсов перенесли на 26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU