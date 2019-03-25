В Воронеже временно отменили продажу авиабилетов в Грузию
В понедельник, 25 марта, воронежцы, желавшие забронировать билеты на полет в Грузию из аэропорта столицы Черноземья, узнали, что их сейчас не продают. Причем люди утверждают, что еще два дня назад их можно было купить.
В пресс-службе аэропорта «Воронеж» подтвердили, что продажу авиабилетов в столицу Грузии Тбилиси приостановили. Сделали это, потому что «Грузинские авиалинии», обслуживающие рейс, «вносят обновления в своей системе». То есть, поменяется расписание. Как только его утвердят в обновленном виде, билеты снова начнут продавать.
В воронежском аэропорту сообщили, что представители «Грузинских авиалиний» пообещали сделать все это в течение двух-трех дней. А значит, уже в пятницу, 29 марта, билеты снова могут поступить в продажу.
Ранее в аэропорту анонсировали полеты в Тбилиси с 1 апреля по 25 октября по понедельникам и пятницам. Затем начало рейсов перенесли на 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU