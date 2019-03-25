В месячнике благоустройства примут участие 180 тысяч воронежцев

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-25T16:37:40+03:00

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С 1 по 30 апреля в Воронеже по многолетней традиции пройдет месячник благоустройства. В его рамках запланирован общегородской субботник (20 апреля), районные субботники (6 и 13 апреля) и санитарные дни (3,10,17 и 27 апреля).

Чиновники предполагают, что в уборке города примут участие в общей сложности 180 тысяч человек. Муниципальные и частные предприятия готовы выделить для этих целей около трех тысяч единиц техники. В ходе месячника планируется основное внимание уделить местам проведения мероприятий, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне – памятникам и местам воинских захоронений. Кроме того предстоит собрать скопившийся за зиму мусор с территорий парков и скверов, городских предприятий, очистить обочины от пескосмета, привести в порядок контейнерные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки и посадить новые деревья.

- Будет массовое озеленение Московского и Ленинского проспектов, улиц Героев Сибиряков, Героев Стратосферы, - рассказал Олег Котов, руководитель управлении Дорожного хозяйства города. – Всего высадят около 4050 саженцев липы, березы и клена.

Чиновники приглашают воронежцев принять участие в наведении порядка в городе. Желающие могут обратиться в управу своего района, где обещают помочь с инвентарем и техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU