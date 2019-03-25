Двое воронежцев попались с килограммом героина

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-25T15:51:01+03:00

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Силовики задержали в Воронеже двух распространителей наркотиков. Мужчины 33 и 36 лет с осени 2018 года по март 2019 года сбывали «дурь» бесконтактным способом - оборудуя тайники-закладки на территории региона.

Оперативники изъяли у наркосбытчиков пакет с 231 полимерным свертком. Экспертиза показала, что вещество, которое находилось в них, является героином. Находка потянула 1,008 кг, что является особо крупным размером.

За незаконный сбыт наркотических веществ подельникам грозит до 20 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU