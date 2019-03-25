40 тысяч сняли со счета пенсионерки в Воронежской области лже-банковские сотрудники

СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-25T15:23:42+03:00

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Еще одна пенсионерка попалась на удочку аферистов. 40 тысяч исчезли со счета 67-летней жительницы Борисоглебска после того, как она поговорила с «сотрудником банка». Именно так представился женщине неизвестный на другом конце провода. Мужчина сообщил, что службой безопасности зафиксирован технический сбой в системе, в связи с которым деньги на кредитной карте находятся под угрозой несанкционированного списания, а предотвратить хищение можно, если продиктовать пин-код и личные данные для доступа в систему. Доверчивая женщина сообщила необходимую информацию, и денежки тю-тю.

За 24 марта в Воронежской области полицейские зарегистрировали еще два мошенничества: кроме защиты банковского вклада, под предлогом помощи родственникам, попавшим в ДТП.

Будьте бдительны сами и предупредите пожилых родственников о схемах аферистов. И никому не сообщайте личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка.

ИСТОЧНИК KP.RU