Под Воронежем глава села присвоил служебную «пятерку»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-25T14:43:54+03:00

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В пятницу, 25 марта, Семилукский районный суд вынес приговор по делу 59-летнего главы села Новосильское.

В суде установили, что чиновник списал как железный хлам исправную «пятерку», находившуюся на балансе администрации. Он снял ее с учета в ГИБДД и стал пользоваться машиной как своей собственной. Видимо, в пределах села, ведь на дорогах области могли остановить и проверить документы.

Но это было не единственное прегрешение главы села. По версии следствия, он сделал фиктивные документы для бухгалтерии о том, что якобы купил коробку передач для другой служебной машины – «шестерки», чего на самом деле не было. За что и получил возмещение расходов – опять же за бюджетные деньги.

Главу села признали виновным по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения». Ему дали 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Суд также удовлетворил иск прокуратуры Семилукского района в интересах муниципального образования о возмещении причиненного ущерба. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU