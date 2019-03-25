В Воронеже в аварии пострадал двухлетний мальчик

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-25T14:12:03+03:00

Малыша отвезли на "скорой" в больницу, после оказания помощи его отпустили домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В воскресенье, 24 марта, около восьми часов вечера на улице Хользунова произошло ДТП.

- 20-летний водитель «Ауди-80», ехавший со стороны улицы Владимира Невского в направлении Солнечной, не выдержал дистанцию и врезался в двигавшийся впереди «ВАЗ-2113», - сообщили в отделе пропаганды городской автоинспекции. – В ДТП пострадал пассажир «Лады» - двухлетний мальчик. Ребенка отвезли в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой. 44-летний водитель «Лады» в аварии не пострадал. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

ИСТОЧНИК KP.RU