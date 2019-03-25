Дежурному службы 112, с которым говорила по телефону умирающая под Воронежем девочка, предъявили обвинение в халатности

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-25T14:15:10+03:00

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Воронежские следователи предъявили обвинение в халатности оперативному дежурному Единой диспетчерской службы Грибановского района, из-за действий которого не смогли спасти 15-летнюю девочку. Напомним, 10 марта школьница замерзла ночью на берегу речки Ворона недалеко от Борисоглебска.

Девочка поссорилась с подругами и убежала в лес, потерялась, стала звонить по 112, прося помощи. Школьница сделала несколько звонков в единую диспетчерскую службу. Но помощь вовремя не пришла, ребенок насмерть замерз. Тело девочки нашли вечером 12 марта на территории лесного массива, прилегающего к 298-му километру автодороги «Курск-Саратов».

- В ходе телефонного разговора оперативный дежурный Единой диспетчерской службы Грибановского района, халатно относясь к выполнению своих служебных обязанностей, к просьбе несовершеннолетней о помощи должного внимания не проявил и достаточных мер по сохранению жизни девочки не предпринял. Мужчину задержали, он находится под домашним арестом, ему предъявили обвинение. Следователи СК продолжают разбираться в обстоятельствах данного преступления, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU