Штормовое предупреждение: в Воронежской области ожидается сильный ветер и мокрый снег

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-25T13:04:22+03:00

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25 марта в Воронеже +7 и солнышко. Но спасатели предупреждают о резкой смене погоды уже завтра. По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта с 9.00 утра до 18.00 вечера по Воронежской области местами ожидается усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду и мокрый снег с налипанием.

Такие погодные условия грозят падением плохо закрепленных конструкций (фрагментов мостов, эстакад, кровли), рекламных щитов, остановочных павильонов, старых деревьев, а также обрывом проводов. Будьте бдительны, не паркуйте машины около таких объектов и сами обходите их стороной.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, звоните по телефонам 101 или 112 (с мобильных и стационарных телефонов), телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU