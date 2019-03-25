2019-03-25T13:04:22+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в Воронежской области ожидается сильный ветер и мокрый снег

Погода испортится во вторник
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 марта в Воронеже +7 и солнышко. Но спасатели предупреждают о резкой смене погоды уже завтра. По данным Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта с 9.00 утра до 18.00 вечера по Воронежской области местами ожидается усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду и мокрый снег с налипанием.

Такие погодные условия грозят падением плохо закрепленных конструкций (фрагментов мостов, эстакад, кровли), рекламных щитов, остановочных павильонов, старых деревьев, а также обрывом проводов. Будьте бдительны, не паркуйте машины около таких объектов и сами обходите их стороной.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, звоните по телефонам 101 или 112 (с мобильных и стационарных телефонов), телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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