2019-03-25T12:55:56+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью у шашлычной была «разборка» со стрельбой

Очевидцы сообщают, что после выстрелов участники конфликта быстро уехали на машинах
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Выстрелы из "травматов", по всей видимости, к серьезным травмам не привели.Выстрелы из "травматов", по всей видимости, к серьезным травмам не привели.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Несмотря на устоявшееся мнение о том, что 10-е года 21-го века сильно отличаются от лихих 90-х прошлого столетия, некоторые происшествия заставляют в этом усомниться. В лучших традициях российского бандитства, к примеру, проводила поздний вечер компания у шашлычной на улице Владимира Невского, 46.

«Разборка» в 22.30, по словам очевидцев, дошла до того, что ее участники начали стрелять друг в друга. Хорошо еще, что не из боевого, а из травматического оружия. Потом, выпустив пар, заскочили в машину и дали деру, не дожидаясь приезда полицейских.

- Звонок о ЧП поступил к нам в 23.10, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – На место происшествия сразу выехали наши сотрудники, однако никого из участников конфликта там не обнаружили. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Тем не менее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По ней могут присудить штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или в размере заработной платы или иного дохода за период от трех до четырех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет, либо даже лишение свободы до семи лет. Организована проверка, в ходе которой продолжат выяснять обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовое предупреждение: в Воронежской области ожидается сильный ветер и мокрый снег
В Воронеже на 1000 рублей оштрафуют водителя машины фотофиксации платных парковок, нарушившего ПДД
Где в Воронеже арендовать автомобиль?
В Северном районе Воронежа в ДТП попала «Скорая»
Назвали самые прибыльные вакансии марта в Воронеже
Воронежским общественникам предоставят бюджетную поддержку
Жителей Ленинского района Воронежа приглашают обсудить практику гражданских инициатив
В Воронеже поймали серийного домушника-наркомана
В Воронеже начали прием заявок на форум «Зодчество VRN-2019»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
На окружной а Воронеже столкнулось 6 машин: женщину увезли в больницу
Школьников приглашают на "театральные прогулки" по Воронежу
Житель Воронежской области насушил мешок конопли
В Воронеже пройдет большая выставка Ильи Глазунова
В Воронеже отменили концерт Лолиты
В Воронеже машины фотоконтроля платных парковок массово нарушают ПДД
Воронежский затопленный двор сравнили с Венецией