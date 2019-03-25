В Воронеже ночью у шашлычной была «разборка» со стрельбой

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-25T12:55:56+03:00

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Несмотря на устоявшееся мнение о том, что 10-е года 21-го века сильно отличаются от лихих 90-х прошлого столетия, некоторые происшествия заставляют в этом усомниться. В лучших традициях российского бандитства, к примеру, проводила поздний вечер компания у шашлычной на улице Владимира Невского, 46.

«Разборка» в 22.30, по словам очевидцев, дошла до того, что ее участники начали стрелять друг в друга. Хорошо еще, что не из боевого, а из травматического оружия. Потом, выпустив пар, заскочили в машину и дали деру, не дожидаясь приезда полицейских.

- Звонок о ЧП поступил к нам в 23.10, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – На место происшествия сразу выехали наши сотрудники, однако никого из участников конфликта там не обнаружили. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Тем не менее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По ней могут присудить штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или в размере заработной платы или иного дохода за период от трех до четырех лет, или принудительные работы на срок до пяти лет, либо даже лишение свободы до семи лет. Организована проверка, в ходе которой продолжат выяснять обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU