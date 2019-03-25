Где в Воронеже арендовать автомобиль?

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-25T12:33:02+03:00

Взять в машину с правом выкупа можно в «AVEXAUTO»

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Компания «АВЭКС АВТО» - 7 лет предоставляет автомобили в аренду, для проката и с правом выкупа. На рынке услуг транспортных средств наша компания занимает лидирующие позиции и входит в 20-ку лучших компаний. Сегодня и всегда мы работали и работаем с индивидуальным подходом к каждому клиенту и заказчикам.

Наша компания работает по ЦФО, успешно открыли региональное представительство в Белгороде, продолжаем развивать отрасль проката и выкупа авто.

Компания работает под девизом: «Качественные АВТО в AVEXAUTO»

Предоставляя услуги авто под выкуп, аренду, а также под такси мы высоко подняли уровень качества, поэтому к нам возвращаются клиенты и приводят с собой знакомых друзей, которые приводят родственников и коллег. Это показатель нашей работы!

Наши преимущества:

- ВЫКУП с первого дня аренды

- Авто на ГАЗУ

- МИНИМАЛЬНЫЙ залог

- Поддержка на дороге 24/7

- АКЦИИ и ПОДАРКИ

Ждем вас по адресу:

г. Воронеж, ул. Хользунова 122.

Звоните нам по телефону:

8 900 300 10 12

Заходите на сайт: www.avex.su

Вступайте в нашу группу, чтобы быть в курсе авто новостей, обновленных вакансий, аренды/проката и выкупа Авто.

Подробности об организаторе, о правилах проведения акции, количестве призов или подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 900 300 10 12

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ИСТОЧНИК KP.RU