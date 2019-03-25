Где в Воронеже арендовать автомобиль?
Компания «АВЭКС АВТО» - 7 лет предоставляет автомобили в аренду, для проката и с правом выкупа. На рынке услуг транспортных средств наша компания занимает лидирующие позиции и входит в 20-ку лучших компаний. Сегодня и всегда мы работали и работаем с индивидуальным подходом к каждому клиенту и заказчикам.
Наша компания работает по ЦФО, успешно открыли региональное представительство в Белгороде, продолжаем развивать отрасль проката и выкупа авто.
Компания работает под девизом: «Качественные АВТО в AVEXAUTO»
Предоставляя услуги авто под выкуп, аренду, а также под такси мы высоко подняли уровень качества, поэтому к нам возвращаются клиенты и приводят с собой знакомых друзей, которые приводят родственников и коллег. Это показатель нашей работы!
Наши преимущества:
- ВЫКУП с первого дня аренды
- Авто на ГАЗУ
- МИНИМАЛЬНЫЙ залог
- Поддержка на дороге 24/7
- АКЦИИ и ПОДАРКИ
Ждем вас по адресу:
г. Воронеж, ул. Хользунова 122.
Звоните нам по телефону:
8 900 300 10 12
Заходите на сайт: www.avex.su
Вступайте в нашу группу, чтобы быть в курсе авто новостей, обновленных вакансий, аренды/проката и выкупа Авто.
Подробности об организаторе, о правилах проведения акции, количестве призов или подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 900 300 10 12
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