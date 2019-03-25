2019-03-25T12:09:07+03:00
Общество

Назвали самые прибыльные вакансии марта в Воронеже

Претендентам предлагают от 50 до 120 тыс рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Самыми прибыльными вакансиями марта в Воронеже стали программист, руководитель розничной сети, начальники отделов планирования и продаж, а также проектный менеджер. Им предлагали зарплату от 50 до 120 тысяч рублей, сообщает портал superjob.

В частности, на самую высокую из этого списка зарплату может рассчитывать программист, который должен обеспечить верстку сайтов компании изделий для сна - от 120 тысяч. Руководителю розничной сети торгово-сервисных автоцентров предлагают от 100 тысяч рублей. Начальнику отдела планирования в крупной компании по связи - от 80 тысяч, проектному менеджеру по оптимизации управленческих решений в той же компании - от 50 тысяч, такой же уровень оплаты предлагают начальнику отдела продаж в филиале крупной федеральной сети, торгующей инструментами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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