2019-03-25T12:05:31+03:00
Общество

Воронежским общественникам предоставят бюджетную поддержку

Для этого им нужно представить свои проекты на конференции жителей Советского и Коминтерновского районов
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В целях проведения отбора практик гражданских инициатив в рамках инициативного бюджетирования на территории Воронежской области 04.04.2019 в 18.00 час. в ДК «Машиностроителей» (ул. 9 Января, 108) состоится конференция жителей Советского и Коминтерновского районов (кварталы, прилегающие к ул. 9 Января) городского округа город Воронеж.

Повестка дня:

1. Определение направления практики для участия в отборе практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области на 2020 год.

2. Выбор мероприятия направлений практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области на 2020 год.

3. Выбор объекта мероприятия направлений практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования на территории Воронежской области на 2020 год.

4. Создание инициативной группы, которая будет осуществлять мониторинг реализации практики и приемку работ результатов реализации практики.

5. Об участии жителей в софинансировании практики за счет личных средств.

6. О дальнейшем участии граждан в обслуживании и содержании объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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